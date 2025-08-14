Культура
10:13, 14 августа 2025Культура

Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

Shot: Лидер «Касты» Влади ликвидировал ИП в России
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Один из лидеров рэп-группы «Каста» Владислав Лешкевич (Влади) (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) прекратил ведение бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 46-летний исполнитель принял решение ликвидировать ООО «Респект продакшн», через которое продавал одежду, работал с артистами, снимал клипы и выпускал альбомы. Отмечается, что компания проходит процедуру ликвидации с июля.

Канал уточняет, что ИП в России осталось только у одного участника группы — Змея (настоящее имя — Антон Мишенин).

Ранее солист «Касты» Андрей Пасечный, известный под псевдонимом Хамиль, признался, что не хочет рисковать и возвращаться в Россию.

