06:33, 14 августа 2025Мир

Военный в отставке оценил перспективы опознания тел колумбийских наемников ВСУ

Мансур: Тела колумбийских наемников ВСУ зачастую не подлежат опознанию
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тела колумбийских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не подлежат опознанию, чем пользуется Киев, не выплачивая компенсации родственникам. Об этом заявил колумбийский военный в отставке Альфонсо Мансур в беседе с РИА Новости.

«Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию», — оценил перспективы опознания Мансур.

Он отметил, что страховые компании зачастую отказывают родственникам наемников в выплатах компенсаций из-за невозможности опознать тело либо из-за его отсутствия.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники стали ключевой силой в новых подразделениях ВСУ, которой Киев пытается компенсировать нехватку солдат. Украинские добровольцы 2022 года признались, что больше не видят мотивации у недавно мобилизованных сограждан.

