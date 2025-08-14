Мансур: Тела колумбийских наемников ВСУ зачастую не подлежат опознанию

Тела колумбийских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не подлежат опознанию, чем пользуется Киев, не выплачивая компенсации родственникам. Об этом заявил колумбийский военный в отставке Альфонсо Мансур в беседе с РИА Новости.

«Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию», — оценил перспективы опознания Мансур.

Он отметил, что страховые компании зачастую отказывают родственникам наемников в выплатах компенсаций из-за невозможности опознать тело либо из-за его отсутствия.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники стали ключевой силой в новых подразделениях ВСУ, которой Киев пытается компенсировать нехватку солдат. Украинские добровольцы 2022 года признались, что больше не видят мотивации у недавно мобилизованных сограждан.