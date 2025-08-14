Мир
20:13, 14 августа 2025Мир

Володин встретился с Ким Чен Ыном

Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Марат Абулхатин / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего визита в Северную Корею. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«В Пхеньяне прошла встреча Вячеслава Володина и Ким Чен Ына. Председатель Госдумы передал ему теплые слова приветствия от российского лидера Владимира Путина, а также поздравления с 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства», — отмечается в публикации.

Кроме того, Володин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку России в борьбе с Вооруженными силами Украины в Курской области.

Володин прибыл в КНДР с официальным визитом, который продлится до 15 августа. Он провел встречу с председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ. Отмечается, что их беседа прошла в дружественной атмосфере.

