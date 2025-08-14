Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 14 августа 2025Забота о себе

Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

Metropoles: Врачи списывали симптомы атаксии Фридрейха у юного бразильца на лень
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: eakasarn / Shutterstock / Fotodom  

В Бразилии врачи на протяжении трех лет списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень. Его историю рассказало издание Metropoles.

Мать 9-летнего Ренату Родригеса отвела его в больницу после того, как заметила у него ночную потливость, быструю утомляемость, непереносимость физических нагрузок и странную походку. Педиатры даже не стали проводить никакие обследования юному бразильцу, списав эти симптомы на лень.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
«Что говорить пациентам?» В России есть лекарства, которые спасут тяжелобольных детей. Почему врачи не могут их получить?
«Что говорить пациентам?»В России есть лекарства, которые спасут тяжелобольных детей. Почему врачи не могут их получить?
3 февраля 2023

Диагноз мальчику поставили только в возрасте 11 лет, когда невролог после проведения генетического теста обнаружил у него атаксию Фридрейха — редкую болезнь, характеризующуюся дегенеративным повреждением нервной системы. Эту патологию нельзя вылечить, но можно контролировать симптомы и предотвратить развитие осложнений, поэтому Родригесу назначили физиотерапию, трудотерапию, перевели его на специальную диету и отправили к логопеду. В результате состояние мальчика удалось стабилизировать.

Ранее в Великобритании местный житель Олубийи Джибову получил травму во время педикюра. В конечном итоге врачи ампутировали ему ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Шнуров поддержал решение суда о вреде его песен для подростков

    Стало известно о попытке ВСУ ударить по штабу Южного военного округа России

    В России подсчитали количество электрозаправок

    Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

    Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

    Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

    Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

    Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

    Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости