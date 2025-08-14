ВСУ усилили обстрелы ЛНР

Пасечник: Оперативная обстановка в ЛНР остается напряженной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ усилить обстрелы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом глава региона Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале.

«Оперативная обстановка в республике остается напряженной. Враг усилил обстрелы на сватовско-кременском направлении», — написал он.

По словам Пасечника, ВСУ получили приказ усилить обстрелы республики оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Он предупредил о возможном увеличении числа диверсий.

Ранее сообщалось о задержании жителя ЛНР, который передавал знакомому егерю данные для ударов ВСУ по российским военным. Информацию мужчина собирал, выпивая со знакомыми.