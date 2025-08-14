Российская актриса Юлия Снигирь заявила, что не готова менять тело ради карьеры

Российская актриса Юлия Снигирь высказалась об экспериментах с внешностью ради карьеры. Соответствующее интервью опубликовано на странице подкаста журналистки Юлии Бордовских «Разберемся» на YouTube.

Знаменитость заявила, что не готова менять свое тело для работы в кино. «Это уже может быть безвозвратно. Если поправлюсь, а потом не похудею, это будет печально. (...). Гардероб весь менять», — с иронией объяснила она.

Кроме того, звезда «Мастера и Маргариты» подчеркнула, что не хочет жертвовать здоровьем. «В какой-то момент, в каком-то возрасте так целенаправленно полнеть... Я не за худобу, я за здоровье. У каждого свой комфортный вес», — отметила артистка.

