Российская актриса Юлия Снигирь призналась, что ее раздражает бледный цвет лица

Российская актриса Юлия Снигирь раскрыла неожиданный комплекс во внешности. Соответствующее интервью опубликовано на странице подкаста журналистки Юлии Бордовских «Разберемся» на YouTube.

42-летняя звезда «Мастера и Маргариты» призналась, что ей не нравится цвет ее лица. «Мне нравится очень Марго Робби. Она такая загорелая, крепкая девушка, спортивная. А я бледная и неспортивная. Меня это раздражает. Это мой комплекс», — посетовала она.

По мнению артистки, бледная кожа — это несексуально. «Николь Кидман может нести эту сексуальность, но она больше неврастеник, чем сексуальный человек. Она очень нервная. В этом, наверное, есть ее очарование, магия. Но, если меня спросить, кто сексуальнее — Робби или Кидман, для меня — Марго», — объяснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Юлия Снигирь приняла участие в откровенной фотосессии.