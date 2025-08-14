Ценности
Юлия Снигирь раскрыла неожиданный комплекс во внешности

Российская актриса Юлия Снигирь призналась, что ее раздражает бледный цвет лица
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Юлия Снигирь раскрыла неожиданный комплекс во внешности. Соответствующее интервью опубликовано на странице подкаста журналистки Юлии Бордовских «Разберемся» на YouTube.

42-летняя звезда «Мастера и Маргариты» призналась, что ей не нравится цвет ее лица. «Мне нравится очень Марго Робби. Она такая загорелая, крепкая девушка, спортивная. А я бледная и неспортивная. Меня это раздражает. Это мой комплекс», — посетовала она.

По мнению артистки, бледная кожа — это несексуально. «Николь Кидман может нести эту сексуальность, но она больше неврастеник, чем сексуальный человек. Она очень нервная. В этом, наверное, есть ее очарование, магия. Но, если меня спросить, кто сексуальнее — Робби или Кидман, для меня — Марго», — объяснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Юлия Снигирь приняла участие в откровенной фотосессии.

