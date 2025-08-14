Культура
14 августа 2025Культура

Зачитавшую рэп Долину обвинили в издевательстве над людьми

Критик Соседов назвал жалким зрелищем рэп от певицы Ларисы Долиной
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал жалким зрелищем исполнение народной артисткой России Ларисой Долиной песни «Погода в доме» в жанре рэп. Его цитирует Общественная служба новостей.

Собеседник издания заявил, что Долиной следовало вовремя остановиться, чтобы не выглядеть смешно. Он призвал артистку не ставить эксперименты над слушателями, «отрезветь» и продолжить работу в привычном для себя стиле.

«Зачем так издеваться над людьми? Ну ты же знаешь, что у тебя нет таланта в этом жанре, пой свою "Погоду в доме" в эстрадном стиле, как все и привыкли ее слышать», — высказался Соседов.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал речитатив Долиной попыткой заигрывать с молодежью. Он подчеркнул, что для слушателя это выглядит как потуги, и предсказал издевательское отношение к экспериментам артистки.

