Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 14 августа 2025Бывший СССР

Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

Зеленский записал видеообращение к Соловьеву и рассказал о поездке в Берлин
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к российскому журналисту Владимиру Соловьеву, рассказав о своем участии в онлайн-конференции европейских лидеров и поездке в Берлин. Это обращение он выложил в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зеленский рассказал, что не понял смысла прошедшего мероприятия. Он добавил, что ожидал увидеть на конференции президента США Дональда Трампа, но его там не было.

«Сегодня я из Германии — не могу сказать, что я тут делаю. Не потому что секрет, а потому что не понимаю… Посадили в какую-то комнату, дали трубку — [канцлер Германии Фридрих] Мерц в соседней сидит. Так и поговорили. В чем смысл, не знаю. Но, видимо, такой вот немецкий Ordnung (правила порядка — прим. «Ленты.ру»)», — пошутил Зеленский.

Ранее Зеленский опубликовал кадры с онлайн-встречи с лидерами стран Запада. Некоторые европейские лидеры приняли участие по видеосвязи, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Италии и Польши Кир Стармер, Джорджи Мелони и Дональд Туск, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    ВСУ ударили по центру столицы региона России

    Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

    МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

    Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

    Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

    Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

    Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости