Зеленский записал видеообращение к Соловьеву и рассказал о поездке в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к российскому журналисту Владимиру Соловьеву, рассказав о своем участии в онлайн-конференции европейских лидеров и поездке в Берлин. Это обращение он выложил в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зеленский рассказал, что не понял смысла прошедшего мероприятия. Он добавил, что ожидал увидеть на конференции президента США Дональда Трампа, но его там не было.

«Сегодня я из Германии — не могу сказать, что я тут делаю. Не потому что секрет, а потому что не понимаю… Посадили в какую-то комнату, дали трубку — [канцлер Германии Фридрих] Мерц в соседней сидит. Так и поговорили. В чем смысл, не знаю. Но, видимо, такой вот немецкий Ordnung (правила порядка — прим. «Ленты.ру»)», — пошутил Зеленский.

Ранее Зеленский опубликовал кадры с онлайн-встречи с лидерами стран Запада. Некоторые европейские лидеры приняли участие по видеосвязи, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Италии и Польши Кир Стармер, Джорджи Мелони и Дональд Туск, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.