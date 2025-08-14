Ценности
16:03, 14 августа 2025

Жена Диброва улучшила внешность на фоне развода

Жена телеведущего Диброва Полина сделала коррекцию губ на фоне развода
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @polinadibrova

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина улучшила внешность на фоне развода. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель опубликовала фото с процедуры по коррекции губ. Она запечатлела себя на камеру в черном наряде и без макияжа на лице. «Сделала увлажнение для губ. Отек спадет — и красота. Честно говоря, тронула губы в первый раз. Волнительно», — призналась Диброва.

Кроме того, по словам супруги телезвезды, она прибегла к плановой биоревитализации (процедура, направленная на омоложение путем введения гиалуроновой кислоты под кожу — прим. Ленты.ру).

Ранее сообщалось, что Полина Диброва обзавелась в браке сумками за миллионы рублей.

