Жена Natan порассуждала о вине женщин в изменах мужей

Жена Natan Анастасия Швецова призвала женщин не винить себя в изменах мужей

Жена певца Алишера Мирзохонова, известного под псевдонимом Natan, Анастасия Швецова, обратилась к женщинам, которые пережили измены со стороны своих мужей. Соответствующую публикацию она разместила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Швецова заявила, что не считает измену виной обоих партнеров. По ее мнению, в неверности виноват только тот партнер, который ее совершил.

«Человек решил прийти не к решению проблем со второй половинкой, а к измене. В общем-то это его решение и его последствия этого решения», — заявила блогерша.

Также девушка призвала женщин не винить самих себя, если их партнер изменил им.

Ранее стало известно, что Natan сообщил о примирении с Анастасией Швецовой.