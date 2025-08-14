Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 14 августа 2025Забота о себе

Женщин предупредили о неожиданной опасности вибраторов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Частое использование вибратора для мастурбации может навредить сексуальной жизни женщины с партнером, заявила сексолог Фотиния Ефремова. О неожиданной опасности этой секс-игрушки она предупредила в интервью для YouTube-канала «Раскадровка».

«Тело всегда ищет там, где попроще. Если что-то стабильно доставляет удовольствие, вырабатываются нервные пути, возникает привычка», — считает Ефремова. Когда же человек пытается что-то сделать по-другому, то его тело не понимает, для чего это нужно, ведь было все хорошо.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

По словам специалистки, от вибратора женщина получает не только физическое, но и психоэмоциональное удовольствие. Объясняется этот факт тем, что при использовании секс-игрушки ей не нужно думать о своем внешнем виде. Кроме того, гаджет никогда не подведет и исполнит любую фантазию. Из-за этого, по словам Ефремовой, живой человек начинает восприниматься как фрустрация, что может навредить сексуальной жизни с партнером.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева рассказала, как перестать стесняться своего тела во время секса. По ее словам, для этого ежедневно необходимо говорить себе комплименты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

    Турист описал отношение сальвадорцев к россиянам словами «радуются, что ты не американец»

    Экс-разведчик США заявил о готовности Запада признать Крым российским

    Курс биткоина обновил исторический максимум

    Экс-разведчик США заявил о завершении расширения НАТО на восток

    Российского гида осудили за гибель девяти человек

    Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки украинских БПЛА сняли на видео

    Жители Донбасса пожаловались на жесткий дефицит воды

    В России раскрыли наиболее важные сферы для снятия санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости