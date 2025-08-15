17-летнюю девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда

В Индии 17-летнюю девушку назвали одержимой, отвезли в отель для изгнания злых духов и изнасиловали. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Палгхар штата Махараштра. Пострадавшая почувствовала себя плохо во время посещения местного храма, а служители сказали ей, что это из-за демонов. Ее отвели к настоятелю, который сделал предсказание: если не провести определенный обряд, девушка не будет иметь детей, а ее будущего мужа не станет довольно рано.

Двое мужчин — Прем Патил и Каран Патил — отвезли девушку в отель для проведения ритуала. Там они ее изнасиловали. Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию, возбуждено уголовное дело. Мужчин арестовали.

