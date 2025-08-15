Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:06, 15 августа 2025Путешествия

17-летнюю девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sudarshan Jha / Shutterstock / Fotodom

В Индии 17-летнюю девушку назвали одержимой, отвезли в отель для изгнания злых духов и изнасиловали. Об этом сообщает The Times of India.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Палгхар штата Махараштра. Пострадавшая почувствовала себя плохо во время посещения местного храма, а служители сказали ей, что это из-за демонов. Ее отвели к настоятелю, который сделал предсказание: если не провести определенный обряд, девушка не будет иметь детей, а ее будущего мужа не станет довольно рано.

Двое мужчин — Прем Патил и Каран Патил — отвезли девушку в отель для проведения ритуала. Там они ее изнасиловали. Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию, возбуждено уголовное дело. Мужчин арестовали.

Ранее туристка отправилась в экскурсионный тур в индийский город Биканер, штат Раджастхан, и была изнасилована в отеле. Инцидент произошел в гостинице в районе Лалгарх.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

    Нюша показала откровенное фото с отдыха

    Названа скрытая цель США в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    В российском регионе разгромили этническую банду и посадили чиновников

    Минюст предложил ввести новый порядок ведения списка экстремистских организаций

    Пытавшегося задавить толпу в Новосибирске поймали в другой стране

    17-летнюю девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в отеле Индии во время обряда

    Российский генерал призвал не надеяться на Трампа

    Неучастие Украины в саммите США сравнили с неучастием нацистской Германии в переговорах

    Россиянка заявила в полицию на мужа и после этого пропала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости