42-летняя Юлия Снигирь устроила фотосессию в прозрачном наряде

Российская актриса Юлия Снигирь устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда «Мастера и Маргариты» снялась в белом облегающем платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали кроп-топ с тонкими лямками и трусы с высокой посадкой. При этом она позировала перед камерой босиком и с распущенными волосами. «Не верьте кокетству женщин», — подписала знаменитость публикацию.

Поклонники, в свою очередь, оценили съемку артистки в комментариях. «Невероятно красивая», «Чарующая и таинственная, но в то же время такая нежная и открытая», «Завораживающе красивая», «И мое сердце замерло», «Красивая женщина», — высказывались пользователи сети.

Ранее Снигирь высказалась об экспериментах с внешностью ради карьеры.