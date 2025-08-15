Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 15 августа 2025Ценности

61-летний Ленни Кравиц похвастался голым торсом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rossss_mia / @lennykravitz

Американский певец Ленни Кравиц показал фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), насчитывающем 6,1 миллиона подписчиков.

61-летний исполнитель предстал на черно-белом снимке в одних штанах, похваставшись голым торсом с рельефными мускулами. Также он надел цепочки с кулонами и продемонстрировал дреды на голове и тату на коже.

В свою очередь, в подписи артист указал, что находится в Лас-Вегасе.

В апреле солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид снялся в откровенном образе для итальянской версии журнала GQ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Бывший премьер-министр России высказался о встрече Трампа и Путина

    Российские военные ликвидировали нациста из ГУР Украины

    Стало известно о продвижении российских войск и деморализации ВСУ

    В Microsoft рассказали о Windows 12

    В США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске

    Путин по пути на Аляску посетил Магадан

    В России вступит в силу новый порядок освидетельствования на состояние опьянения

    В России отреагировали на сообщения о наемниках на командных должностях в ВСУ

    Парень сломал пенис из-за мастурбации в неподходящей обстановке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости