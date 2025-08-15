Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:02, 15 августа 2025МирЭксклюзив

Цели России и США на саммите Путина и Трампа сравнили

Политолог Дубравский: У России и США разные приоритеты на саммите на Аляске
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У России и США разные приоритеты на переговорах в рамках саммита на Аляске. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Если для президента США Дональда Трампа главной целью встречи с президентом России Владимиром Путиным является организация трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, то российская делегация намерена в первую очередь обсуждать широкий круг вопросов двухсторонних отношений. В их число входят проблемы экономического взаимодействия, указал политолог.

«Российская сторона заинтересована в обсуждении трансформации взаимодействия стран в целом, хотя, конечно, готова затронуть и украинскую проблематику», — заключил он.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине. По его словам, Владимир Путин хочет завершить конфликт как можно скорее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа

    Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

    Бывший глава «Формулы-1» рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР

    Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

    Пожар в российской многоэтажке после попадания дрона ВСУ сняли на видео

    Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

    Появилась информация об организаторе теракта против генерала Кириллова

    Минобороны раскрыло подробности об ударах ВСУ по России в день встречи Путина и Трампа

    Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости