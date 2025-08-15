Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия РФ заняла Александроград в ДНР

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Военнослужащие группировки войск «Восток» установили контроль над Александроградом, уточнили в военном ведомстве.

Занятие села стало возможным благодаря активным действиям солдат и офицеров группировки, отметили в министерстве.

14 августа Минобороны сообщило о взятии сразу двух населенных пунктов на территории ДНР. Речь идет о селах Щербиновка и Искра. Российские войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы региона.