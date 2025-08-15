Артемий Лебедев назвал Киев «колхозной дырищей»

Блогер Лебедев заявил, что Киев выглядит устаревшим по сравнению с Москвой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Киев «дырищей» по сравнению с Москвой. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он уточнил, что имеет в виду внешний вид украинской столицы.

Лебедев рассказал, что посмотрел видео двух блогеров, живущих в Киеве и в Одессе. Он заявил, что украинская столица показалась ему устаревшей, и добавил, что по внешнему виду она напоминает российский город середины 2000-х. Блогер подчеркнул, что особенно этот недостаток Киева виден на контрасте с Москвой.

Дизайнер отметил, что сегодня Москва стала развитым мегаполисом. «На этом фоне Киев, который все-таки является столицей, выглядит как абсолютно, конечно, застрявшая в 90-х колхозная дырища», — констатировал он.

Ранее Лебедев обратился к украинцам. Он заявил, что телевидение страны транслирует неверные сведения о военной мощи России, утверждая, что у Москвы заканчивается вооружение.