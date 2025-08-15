Азербайджан отказался рассматривать крушение самолета AZAL как умышленную атаку

Алиев: Азербайджан не рассматривает крушение самолета AZAL как умышленную атаку

В Азербайджане не считают крушение самолета AZAL умышленной атакой, эта версия не рассматривается, сообщил президент страны Ильхам Алиев в беседе с телеканалом Fox News.

«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение», — сказал Алиев, подчеркнув, что Баку требует признания случившегося, а также наказания виновных и полной компенсации.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что в Баку намерены подать судебный иск против России по делу о крушении лайнера AZAL.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL, летевший из Азербайджана в Россию, потерпел крушение в декабре 2024 года в трех километрах от казахстанского города Актау.