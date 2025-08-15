Бывший СССР
Азербайджан снес 25 памятников советским деятелям в Карабахе

В Армении заявили о сносе 25 памятников советским деятелям в Карабахе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ханкенди (бывший Степанакерт) на территории Карабаха были полностью демонтированы 25 памятников и бюстов советским и русским деятелям армянского происхождения. Об этом сообщило Агентство по развитию культуры и туризма Арцаха, передает РБК.

«По состоянию на 15 июля из столицы Арцаха исчезли все 25 памятников и бюстов, воздвигнутых в память о выдающихся деятелях», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что с территории города были вывезены памятники летчику Нельсону Степаняну, адмиралу Ивану Исакову, маршалу Ованесу Баграмяну, музыканту Генриху Бархударяну, поэту и писателю Ованусу Туманяну.

Ранее стало известно, что власти Азербайджана снесли памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому в Ханкенди в Нагорном Карабахе.

