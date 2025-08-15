Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:23, 15 августа 2025Экономика

Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

НБКИ: Доля одобрений по кредитам в РФ упала до 21,4 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В прошлом месяце в России доля одобрений по кредитам упала до 21,4 процента. Это выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), их выводы процитировали «Известия».

Оказалось, что по ссудам на приобретение автомобиля и потребительским займам одобряется лишь каждая четвертая-пятая заявка. Что касается ипотечных кредитов, то жители России сталкиваются с отказами в 60 процентах случаев.

Комментируя такую статистику, руководитель экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова заявила, что если клиент на обслуживание долгов тратит больше 80 процентов дохода, то вероятность отказа в выдаче кредита близка к 100 процентам. Однако риск не получить одобрение велик даже в ситуации, если долговая нагрузка оценивается в 50 процентов от дохода.

В свою очередь, экономист Алексей Бархота заметил, что низкая доля одобрений объясняется высокой закредитованностью граждан. Дело в том, что в конце прошлого года общая сумма долгов выросла почти до 37 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число займов, выданных на оплату обучения в высших учебных заведениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа

    Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

    Бывший глава «Формулы-1» рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР

    Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

    Пожар в российской многоэтажке после попадания дрона ВСУ сняли на видео

    Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

    Появилась информация об организаторе теракта против генерала Кириллова

    Минобороны раскрыло подробности об ударах ВСУ по России в день встречи Путина и Трампа

    Лавров пошутил в ответ на вопрос о мандраже перед саммитом с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости