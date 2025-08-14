Россияне заинтересовались одним видом кредитов

Forbes: Все больше россиян хотят получать образование в долг

В России выросло количество кредитов, выданных на оплату обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщило Forbes со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Оказалось, что с июня по август число соответствующих договоров выросло на 32 процента в годовом выражении. Объем выданных средств увеличился на 37 процентов. В свою очередь, эксперты «Банки.ру» зафиксировали трехкратный скачок роста заявок на данные заемные средства по итогам июля.

Кроме того, опрос, проведенный в этом году, показал, что 32 процента его участников намеревались взять ссуду для оплаты обучения. Год назад таких респондентов было 26 процентов.

Отмечается, что стоимость одного учебного года в заявках пользователей «Выберу.ру» колеблется от 150 тысяч до 850 тысяч рублей в год. Если сравнивать с прошлым годом, то запрашиваемые суммы увеличились на 15-25 процентов.

Ранее сообщалось, что в России средняя запрошенная сумма кредитов наличными дошла до 753,7 тысячи рублей. Если сравнивать с июлем прошлого года, то рост составил 8,1 процента.