Забота о себе
12:31, 15 августа 2025Забота о себе

Белый налет на языке оказался признаком серьезного заболевания полости рта

Врач Туррион призвал провериться на молочницу при наличии белого налета на языке
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач Пабло Туррион заявил, что белый налет на языке может быть как нормой, так и проявлением серьезного заболевания полости рта. Его слова приводит издание Hola.

Туррион объяснил, что в большинстве случаев налет на языке безобиден. Среди наиболее распространенных причин его появления он назвал обезвоживание, плохую гигиену полости рта и курение.

Однако в некоторых случаях, продолжил врач, белый налет на языке может быть признаком молочницы полости рта. Как правило, это серьезное заболевание сопровождается жжением, сухостью, неприятным привкусом во рту и трудностями с глотанием. Также Туррион призвал при наличии белого налета на языке провериться на патологии печени и различные расстройства пищеварения.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен перечислила признаки гастрита. По ее словам, эта патология сопровождается тошнотой и изжогой.

