Белый налет на языке оказался признаком серьезного заболевания полости рта

Врач Туррион призвал провериться на молочницу при наличии белого налета на языке

Врач Пабло Туррион заявил, что белый налет на языке может быть как нормой, так и проявлением серьезного заболевания полости рта. Его слова приводит издание Hola.

Туррион объяснил, что в большинстве случаев налет на языке безобиден. Среди наиболее распространенных причин его появления он назвал обезвоживание, плохую гигиену полости рта и курение.

Однако в некоторых случаях, продолжил врач, белый налет на языке может быть признаком молочницы полости рта. Как правило, это серьезное заболевание сопровождается жжением, сухостью, неприятным привкусом во рту и трудностями с глотанием. Также Туррион призвал при наличии белого налета на языке провериться на патологии печени и различные расстройства пищеварения.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен перечислила признаки гастрита. По ее словам, эта патология сопровождается тошнотой и изжогой.