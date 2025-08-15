Экономика
17:08, 15 августа 2025Экономика

В России решили найти повод для запрета «Роллтона»

Mash: Производителя продуктов «Роллтон» решили проверить на финансирование ВСУ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freepik

Организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» решила проверить производителя продуктов быстрого приготовления «Роллтон» на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Головной структурой производителя является Mareven Food Holdings Limited, в России за продажи отвечает «Маревен фуд сэнтрал», а на Украине — «Евро фуд сервис».

В прошлом году украинские власти проверяли компанию на финансирование Вооруженных сил России (ВС РФ), но не обнаружили подтверждений своим подозрениям.

Одним из поводом для проверки в России, утверждается в материале, стали благодарности «Роллтону» на некоторых украинских сайтах.

Mareven Food Holdings Limited зарегистрирована на Кипре, ее производственные площадки находятся в России, Казахстане и на Украине. Свой бизнес компания с инвесторами из Вьетнама начала развивать в России в 1998 году во время продовольственного кризиса.

Ранее в августе стало известно, что правительство включило в план приватизации пять ранее национализированных алкогольных заводов, которых обвинили в финансировании ВСУ.

