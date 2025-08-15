Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:34, 15 августа 2025Интернет и СМИ

Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Stunning_Sandwich505 рассказал о неловкой ситуации, в которой оказался прямо посреди первого свидания с девушкой. По его словам, когда они после романтического ужина приехали домой, у него сильно заболел живот.

«Мне очень сильно захотелось испражниться, но я испугался, что она услышит, как моя задница взрывается, пока я пользуюсь ее туалетом. Поэтому я просто вышел в коридор и от души пукнул. Я думал, что на этом все, но потом мы начали обниматься, я поменял позу и в этот момент из меня снова вырвался пук», — написал автор.

По его словам, девушка замолчала, но, видимо, решила проявить тактичность и продолжила разговор. Однако это свидание стало для пары последним.

Рассказанная история пробудила похожие воспоминания у других пользователей. Одна из них написала, что «испустила сейсмически активный пук», когда занималась сексом. Другая рассказала, как ее муж испустил газы ей в лицо, когда она делала ему минет, а еще с одной девушкой произошла прямо противоположная ситуация.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на своего бойфренда, который наплевательски отнесся к известной ему проблеме со здоровьем — непереносимости лактозы. Из-за этого романтический вечер пары пошел прахом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Подсчитаны покинувшие Россию американские компании

    Лавров раскрыл позицию России на переговорах Путина и Трампа

    Жители сообщили об отражении атаки ВСУ на Калиннградскую область и сняли ее на видео

    Бывший глава «Формулы-1» рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР

    Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

    Пожар в российской многоэтажке после попадания дрона ВСУ сняли на видео

    Банки начали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов

    Появилась информация об организаторе теракта против генерала Кириллова

    Минобороны раскрыло подробности об ударах ВСУ по России в день встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости