Боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения

Пользователь Reddit с ником Stunning_Sandwich505 рассказал о неловкой ситуации, в которой оказался прямо посреди первого свидания с девушкой. По его словам, когда они после романтического ужина приехали домой, у него сильно заболел живот.

«Мне очень сильно захотелось испражниться, но я испугался, что она услышит, как моя задница взрывается, пока я пользуюсь ее туалетом. Поэтому я просто вышел в коридор и от души пукнул. Я думал, что на этом все, но потом мы начали обниматься, я поменял позу и в этот момент из меня снова вырвался пук», — написал автор.

По его словам, девушка замолчала, но, видимо, решила проявить тактичность и продолжила разговор. Однако это свидание стало для пары последним.

Рассказанная история пробудила похожие воспоминания у других пользователей. Одна из них написала, что «испустила сейсмически активный пук», когда занималась сексом. Другая рассказала, как ее муж испустил газы ей в лицо, когда она делала ему минет, а еще с одной девушкой произошла прямо противоположная ситуация.

