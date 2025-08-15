Бритни Спирс случайно оголила грудь на видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс случайно оголила грудь во время съемки видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица предстала перед камерой в блестящем мини-платье с вырезом в области декольте. На размещенных кадрах

видно, как знаменитость случайно обнажила грудь во время танца, прикрыв бюст эмоджи в виде цветка на видео.

В июле Бритни Спирс снялась в крошечном купальнике и показала видео поклонникам.