Бритни Спирс случайно оголила грудь на видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс случайно оголила грудь во время съемки видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
43-летняя певица предстала перед камерой в блестящем мини-платье с вырезом в области декольте. На размещенных кадрах
видно, как знаменитость случайно обнажила грудь во время танца, прикрыв бюст эмоджи в виде цветка на видео.
В июле Бритни Спирс снялась в крошечном купальнике и показала видео поклонникам.