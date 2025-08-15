Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 15 августа 2025Ценности

Бритни Спирс случайно оголила грудь на видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс случайно оголила грудь во время съемки видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица предстала перед камерой в блестящем мини-платье с вырезом в области декольте. На размещенных кадрах
видно, как знаменитость случайно обнажила грудь во время танца, прикрыв бюст эмоджи в виде цветка на видео.

В июле Бритни Спирс снялась в крошечном купальнике и показала видео поклонникам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    В России допустили обмен заключенными с США после встречи Путина и Трампа

    Таиланд депортирует в Россию известного видеоблогера

    Член СПЧ заявил о попытках Британии заменить Зеленского на Залужного

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Популярный актер сравнил Москву с зарубежным мегаполисом

    Бритни Спирс случайно оголила грудь на видео

    В США узнали о местоположении заложников в Газе

    Женщина-судья удалила футболиста «Ростова» за прикосновение к ней

    Азербайджан отказался рассматривать крушение самолета AZAL как умышленную атаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости