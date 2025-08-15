Данные о появлении в продаже хлеба по кусочку из-за бедности граждан оказались фейком

Продажа в РФ хлеба по кусочку связана с трендом на разумное потребление и ПП

Telegram-каналы, маскирующиеся под российские новостные медиа, начали распространять информацию, что российские граждане настолько обеднели, что вынуждены покупать хлеб по одному кусочку вместо целой буханки.

В российских магазинах действительно начали продавать хлеб по одному кусочку. Его цена составляет около 13 рублей. При этом на полках сохранились и батоны привычного размера.

Российские издания отмечают, что это, в первую очередь, связано с трендом на правильное питание (ПП) и здоровый образ жизни. Также в РФ наблюдается тенденция здорового потребления, когда граждане просто не хотят покупать слишком много продукта, чтобы потом не выбрасывать его.

Эксперты считают, что пока это не тренд, а скорее тестовые продажи ретейлеров — времена, когда население закупало продукты объемными партиями впрок, прошли. Как отмечает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач, сейчас покупатели чаще берут в магазине еду на один-два приема пищи.

«Меняются привычки людей. Раньше люди действительно брали большие хлеба, еще буквально лет пять назад был большой спрос на это, многие наши коллеги делали хлеб по 800 граммов, по килограмму. Сейчас у молодежи такой тренд пропал», — рассуждает он, отмечая, что так как тренд на большие порции уже был, продавцы начали тестировать продукцию от обратного, запуская в продажу маленькие порции.

В связи с названными ранее развивающимися трендами в России также все чаще начали выбрасывать хлеб. Это, по состоянию на 2024 год, делали 19 процентов опрошенных россиян, преимущественно молодых. В связи с чем продажа хлеба «поштучно» является целесообразным решением, которое поможет относиться разумнее к потреблению и производству продукта.

Информация о том, что в России начали продавать хлеб по одному кусочку в связи с бедностью граждан, не получила распространения в СМИ. При этом о самом факте появления такого товара в магазинах сообщили многие издания, включая радио KP.RU, ТВЦ, ОСН.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».