15 августа 2025

Дефицит торгового баланса одной страны БРИКС рекордно вырос

Дефицит торгового баланса Индии в июле вырос до 27,35 миллиарда долларов
Вячеслав Агапов
Фото: Amit Dave / Reuters

В июле 2025 года дефицит торгового баланса Индии вырос до рекордных значений за последние восемь месяцев. Об этом со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности входящей в БРИКС страны сообщает ТАСС.

Из-за быстрого увеличения объемов импорта перекос в торговле увеличился до 27,35 миллиарда долларов. Поставки товаров из-за рубежа в июне выросли до 64,59 миллиарда (плюс 8,61 процента), а экспорт составил лишь 37,24 миллиарда долларов (плюс семь процентов). В то же время экспорт услуг прибавил 1,4 процента и составил 31 миллиард, а их импорт упал на 3,4 процента, до 15,4 миллиарда.

Рост импорта в индийском Минторговли объясняют подскочившим объемом ввоза нефти и нефтепродуктов (плюс 7,4 процента), он поднялся до 15,5 миллиарда долларов. Поставки золота оценили в 3,97 миллиарда (плюс 13,8 процента), электроники — в 9,8 миллиарда долларов (плюс 12,8 процента). Сильнее всего увеличился ввоз удобрений: объем составил 1,6 миллиарда (плюс 133 процента год к году).

На фоне введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 50 процентов против индийских товаров за закупки российской нефти Китай и Индия выразили готовность к возобновлению приграничной торговли товарами местного производства, прерванной пять лет назад. Стороны более трех десятилетий торговали специями, коврами, мебелью, кормом для скота, керамикой, лекарственными растениями, электроприборами и шерстью через специальные пункты на границе протяженностью почти 3,5 тысячи километров в Гималаях.

