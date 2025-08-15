Бывший СССР
Депутат Рады назвал способ добиться прорыва в мирном урегулировании вокруг Украины

Дмитрук призвал отстранить Зеленского от власти для прорыва в урегулировании
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Чтобы продвинуться в процессе мирного урегулирования по Украине и добиться в этом прорыва, необходимо отстранить от власти украинского лидера Владимира Зеленского. С таким мнением выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в беседе с ТАСС.

«Любые дальнейшие шаги к миру невозможны без отстранения Зеленского», — считает политик. Он отметил, что республика нуждается в лидере, который способен и готов вести честный диалог.

Ранее Дмитрук выразил уверенность в том, что Зеленский будет пытаться саботировать любые шаги к миру, так как только то, что страна находится в состоянии конфликта, позволяет удерживаться ему у власти.

