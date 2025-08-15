Дистанционно управляемый ПТРК «Фагот» испытают в зоне СВО

«Калашников»: Обновленное дистанционное управление ПТРК «Фагот» испытают на СВО

Обновленную аппаратуру дистанционного управления (ДУ) противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот» испытают в зоне СВО. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Отмечается, что специалисты кировского завода «Маяк» (входит в концерн) провели обучение операторов ПТРК одной из группировок войск в зоне СВО. Бойцам показали, как монтируется и работает усовершенствованное ДУ, а также объяснили особенности эксплуатации системы.

«Комплект ДУ передали боевому расчету ПТРК для самостоятельных тренировок и испытаний в реальных боевых условиях, причем не только на открытой территории, но и в лесистой местности, городской среде. После этого будет сделан официальный отзыв об эффективности его работы», — говорится в сообщении.

Устройство позволяет оператору удаленно поочередно управлять тремя пусковыми установками «Фагота». Военнослужащий может вести наблюдение, обнаруживать, распознавать и поражать цели, находясь на расстоянии до 100 метров от огневой позиции. Представитель завода «Маяк» отметил, что система ДУ отличается простотой в использовании и обслуживании. Устройство можно отремонтировать в полевых условиях.

В феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что пульт дистанционного управления ПТРК «Корнет» получил элементы искусственного интеллекта, который может распознавать различные цели.