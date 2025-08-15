Килинкаров: Российско-американский саммит на Аляске первый, но не последний

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с ТАСС предсказал новые встречи после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, этот саммит первый, но не последний.

«В рамках одной встречи вряд ли удастся урегулировать этот конфликт. Я считаю, это очевидно. И, наверное, будет еще ряд встреч», — отметил политик.

Килинкаров считает, что украинский конфликт невозможно разрешить в формате прямых переговоров, после встречи с Путиным у Трампа могут состояться консультации с западными союзниками.

Экс-депутат указал, что европейские союзники пытаются надавить на американского лидера, в том числе в публичном поле. По мнению политика, союзники хотели бы сорвать саммит, однако они осторожно подходят к критике главы Белого дома, учитывая их предыдущие попытки атаковать президента США. Несмотря на это, европейцы могут создать неблагоприятный фон для встречи.

Килинкаров также прокомментировал поведение президента Украины Владимира Зеленского накануне саммита. Он считает, что тот оказался в очень сложной ситуации и будет искать поддержки у Великобритании.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил уверенность в том, что Зеленский будет пытаться саботировать любые шаги к миру, так как только то, что страна находится в состоянии конфликта, позволяет удерживаться ему у власти.

