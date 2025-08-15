Мир
01:37, 15 августа 2025

Экс-посол США в СССР высказался о переговорах Трампа и Путина на Аляске

Мэтлок: Отказ от изоляции России пошел бы на пользу всем
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если на переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будут «очерчены реалистичные шаги» к завершению боевых действий на Украине, то это «пойдет на пользу всем», заявил ТАСС бывший американский посол в Советском Союзе Джек Мэтлок.

Кроме того, на пользу всем заинтересованным сторонам, включая США и их союзникам по НАТО, пойдет прекращение попыток изолировать Россию, считает экс-дипломат.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

