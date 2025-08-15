Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:26, 15 августа 2025Культура

Экс-солистка «Миража» призвала законодательно обязать мужчин жениться после близости

Певица Светлана Разина предложила законодательно обязать мужчин жениться
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина призвала законодательно обязать мужчин жениться после близости с женщиной. Ее цитирует «Абзац».

«Переспал три раза с девушкой — женись! Если современные мужчины хотят, чтобы женщины вкладывались в отношения 50 на 50, то пусть сначала распишутся», — заявила исполнительница.

Разина призвала проверить, как мужчины поведут себя в таком случае. По словам певицы, им необходимо делать «нравственный выбор».

Ранее Разина рассказала, что отказалась от протекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой во времена СССР. В 1980-х годах певица отклонила предложение личной встречи с Пугачевой, поскольку считала себя «круче нее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

    Звезда «Ворониных» ответила на сообщения о завершении карьеры из-за болезней

    В России заявили о «проигравшей команде» после появления Лаврова в кофте с надписью «СССР»

    ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов

    Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия

    Россиянам назвали последний день лета с июльской температурой

    Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

    Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

    Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

    Названы провоцирующие гормональные нарушения повседневные ошибки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости