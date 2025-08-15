Экс-солистка «Миража» призвала законодательно обязать мужчин жениться после близости

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина призвала законодательно обязать мужчин жениться после близости с женщиной. Ее цитирует «Абзац».
«Переспал три раза с девушкой — женись! Если современные мужчины хотят, чтобы женщины вкладывались в отношения 50 на 50, то пусть сначала распишутся», — заявила исполнительница.
Разина призвала проверить, как мужчины поведут себя в таком случае. По словам певицы, им необходимо делать «нравственный выбор».
Ранее Разина рассказала, что отказалась от протекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой во времена СССР. В 1980-х годах певица отклонила предложение личной встречи с Пугачевой, поскольку считала себя «круче нее».