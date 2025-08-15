На Западе раскрыли возможные итоги встречи Путина и Трампа

Newsweek: По итогам встречи Путина и Трампа Россия выйдет из изоляции

По итогам встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа РФ выйдет из изоляции, а также может уменьшится роль Европы в украинском конфликте. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экспертов.

«Путин, вероятно, выйдет победителем из этого саммита, что бы там ни произошло», — заявила эксперт по российской политике в Университете Кларка Валери Сперлинг.

По мнению экспертов, факт проведения российско-американских переговоров на высшем уровне означает выход России из международной изоляции. Кроме того, Европа будет играть «ослабленную роль» в конфликте, так как не вырабатывает собственные мирные инициативы, а ориентируется на маневры американского лидера. В публикации подчеркивается, что это указывает на зависимость Европы от США.

В качестве возможных итогов встречи эксперты также назвали проведение новых переговоров между Трампом, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По их мнению, США также могут занять нейтральную позицию по украинскому конфликту, что будет выгодно для России.

Ранее опрос Pew Research Center показал, что большинство американцев не верят в способность президента США добиться урегулирования конфликта на Украине.