Гастроэнтеролог рассказал о неожиданных свойствах малины

Гастроэнтеролог Белоусов: Малина полезна для сосудов и кожи

Малина содержит множество полезных веществ и обладает невысокой калорийностью — всего 46 килокалорий на 100 граммов, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. О неожиданных свойствах малины он побеседовал с РИАМО.

По словам специалиста, в малине содержатся витамины С, В-группы, Е и РР, а также железо, цинк, магний и калий, флавоноиды, антоцианы и салициловая кислота. Белоусов добавил, что эта ягода положительно сказывается на регулировании сахара в крови, что важно для людей с предрасположенностью к диабету, а ее антиоксидантные свойства помогают замедлять процессы старения кожи.

Полезна малина и для сердечно-сосудистой системы, отметил врач. Ягода улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов, объяснил он.

Гастроэнтеролог предупредил, что малину лучше употреблять в свежем или замороженном виде в объеме не более 200 граммов в день. При гастритах, язвенной болезни и подагре от малины нужно отказаться, уточнил Белоусов.

