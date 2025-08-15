Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 15 августа 2025Забота о себе

Гастроэнтеролог рассказал о неожиданных свойствах малины

Гастроэнтеролог Белоусов: Малина полезна для сосудов и кожи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Малина содержит множество полезных веществ и обладает невысокой калорийностью — всего 46 килокалорий на 100 граммов, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. О неожиданных свойствах малины он побеседовал с РИАМО.

По словам специалиста, в малине содержатся витамины С, В-группы, Е и РР, а также железо, цинк, магний и калий, флавоноиды, антоцианы и салициловая кислота. Белоусов добавил, что эта ягода положительно сказывается на регулировании сахара в крови, что важно для людей с предрасположенностью к диабету, а ее антиоксидантные свойства помогают замедлять процессы старения кожи.

Полезна малина и для сердечно-сосудистой системы, отметил врач. Ягода улучшает эластичность сосудов и препятствует образованию тромбов, объяснил он.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Гастроэнтеролог предупредил, что малину лучше употреблять в свежем или замороженном виде в объеме не более 200 граммов в день. При гастритах, язвенной болезни и подагре от малины нужно отказаться, уточнил Белоусов.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что для профилактики деменции стоит включить в ежедневное меню несколько продуктов. Он призвал чаще употреблять ягоды, яйца и икру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для Киева нет хорошей сделки». Чего ждут на Украине от встречи Путина и Трампа и как на это влияет усталость от конфликта?

    Звезды «Вечернего Урганта» рассказали о конфликте с Ургантом и его ревности

    Дом по соседству с подмосковным коттеджем Киркорова загорелся

    Убытки крупнейшей российской угольной шахты взлетели

    Раскрыты новые подробности о свитере Лаврова с надписью «СССР»

    Зеленский заявил об успехах ВСУ на покровском направлении

    Назван общий враг Путина и Трампа

    Огромный гавиал напал на спасающихся от наводнения жителей деревни

    Пилот подверг опасности сотни пассажиров из-за желания покрасоваться перед родственниками

    Путин прибыл на российский завод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости