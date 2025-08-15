Главу Госэтнополитики Украины заподозрили в разжигании религиозной вражды

Глава Госэтнополитики Украины попал под следствие за разжигание вражды

Главу государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктора Еленского заподозрили в разжигании вражды на религиозной почве. Дело было открыто по заявлению Киево-Печерской Лавры, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы религиозного учреждения.

Территориальное управление Госбюро расследований (ГБР) в Киеве начало досудебное расследование по факту возможного совершения преступления.

Адвокат уточнил, что инцидент связан с интервью Еленского телеканалу «Общественное» в марте этого года, в котором чиновник высказался о судьбе приходов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

О назначении Виктора Еленского главой Государственной службы республики по этнополитике и свободе совести стало известно в марте 2025 года. На этой должности он займется реализацией закона Украины, предусматривающего ликвидацию канонической УПЦ по обвинению в связях с Россией.