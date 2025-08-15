Бывший СССР
Инициатора переговоров Лукашенко и Трампа раскрыли

Рыбаков: Переговоры Лукашенко и Трампа по телефону состоялись по инициативе США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переговоры по телефону президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа 15 августа состоялись по инициативе американской стороны. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков, передает NEWS.BY в Telegram.

«Президент США Дональд Трамп инициировал телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко», — сообщил Рыбаков.

Ранее Трамп раскрыл содержание разговора с Лукашенко. По словам американского лидера, они обсудили освобождение 1300 заключенных.

В свою очередь Лукашенко предрек успешные переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите на Аляске 15 августа. Он выразил уверенность, что представители Москвы и Вашингтона достигнут прогресса.

