18:35, 15 августа 2025

Лукашенко предрек успешные переговоры на Аляске после общения с Трампом

Эйсмонт: Лукашенко выразил уверенность в прогрессе на саммите на Аляске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек успешные переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите на Аляске 15 августа. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал «RT на русском».

«Лукашенко выразил уверенность, что на переговорах на Аляске будет прогресс. (...) Лидер Белоруссии также поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе. Кроме того, они обсудили тему Ирана и Ближнего Востока», — говорится в публикации.

Трамп и Лукашенко созвонились днем 15 августа. Американский президент заявил, что провел «замечательную беседу» с белорусским коллегой.

Также стало известно, что Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск. Уточнялось, что лидер США принял приглашение.

