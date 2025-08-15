Лукашенко и Трамп провели переговоры по телефону

Президенты Белоруссии и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп провели переговоры в преддверии саммита России и Соединенных Штатов на Аляске. Об этом сообщил приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Трамп поговорили по телефону», — говорится в публикации.

Уточняется, что переговоры белорусского и американского президентов завершились в 16:46 по московскому времени. Сколько продлился разговор политиков, а также какие темы они обсуждали, неизвестно.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссии «нельзя вступать в прямую войну на украинском фронте». Он объяснял это протяженностью украинско-белорусской границы.