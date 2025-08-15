Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, президент США принял приглашение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить вместе с семьей Минск. Об этом сообщил приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся 15 августа. (...) Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Белоруссии пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято», — говорится в публикации.

Уточняется, что представители Минска и Вашингтона в ходе переговоров по телефону пообщались по вопросам двусторонней повестки и региональной тематики. Вместе с тем Лукашенко и Трамп обсудили ситуацию в горячих точках, в том числе — конфликт на Украине.

Ранее Трамп заявил, что провел «замечательную беседу» с Лукашенко. По словам президента США, они обсудили освобождение 1300 заключенных.

