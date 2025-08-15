Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 15 августа 2025Бывший СССР

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, президент США принял приглашение
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev/ Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить вместе с семьей Минск. Об этом сообщил приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

«Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся 15 августа. (...) Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Белоруссии пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято», — говорится в публикации.

Уточняется, что представители Минска и Вашингтона в ходе переговоров по телефону пообщались по вопросам двусторонней повестки и региональной тематики. Вместе с тем Лукашенко и Трамп обсудили ситуацию в горячих точках, в том числе — конфликт на Украине.

Ранее Трамп заявил, что провел «замечательную беседу» с Лукашенко. По словам президента США, они обсудили освобождение 1300 заключенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили налет на российский порт Оля, повреждено судно. Что известно?

    Крупнейшая судоходная компания России стала убыточной

    На Западе перечислили восемь целей для удара по России

    Раскрыто предполагаемое местонахождение беглого бывшего российского депутата

    Молодые россияне массово заинтересовались поездками в малые города страны

    Перевозивший футбольную команду автобус попал в массовое ДТП в российском регионе

    Недовольный россиянин угрожал взорвать гранату в ресторане

    В Грузии не захотели идти на творческий вечер Макаревича

    В Челябинске проведут день «Смешариков»

    Слова Зеленского об успехах ВСУ на покровском направлении назвали приукрашенными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости