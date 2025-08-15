Трамп раскрыл содержание разговора с Лукашенко

Трамп заявил, что обсуждал с Лукашенко освобождение 1300 заключенных

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждал освобождение 1300 заключенных. Содержание беседы раскрыл сам Трамп в соцсети Truth Social.

«Я провел замечательную беседу с уважаемым президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсудили освобождение еще 1300 заключенных», — заявил он.

Трамп добавил, что в ходе телефонного разговора затрагивалось и множество других тем, в том числе предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску. По словам американского лидера, беседа прошла «очень хорошо».

Ранее президент США отправился на Аляску, где состоится его встреча с Путиным. Спецборт американского лидера Air Force One вылетел с авиабазы Эндрюс.