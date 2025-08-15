Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Кадры его вылета транслирует Sky News.

Спецборт американского лидера вылетел с авиабазы Эндрюс. По данным пресс-службы Белого дома, встреча Трампа с президентом России состоится на авиабазе Элмендорф-Ричардсон.

На предстоящих переговорах американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

15 августа на Элмендорф-Ричардсон США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.

Ранее канал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что глава Белого дома намерен лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.