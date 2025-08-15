Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 15 августа 2025Наука и техника

Изменившее «военное уравнение» оружие России назвали в Польше

Defence24: Размещение ракеты «Орешник» в Белоруссии меняет военное уравнение
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Размещение в Белоруссии российской баллистической ракеты «Орешник», способной переносить ядерное оружие, меняет «военное уравнение» в Восточной Европе. Об этом пишет польский портал Defence24.

Издание прокомментировало недавнее заявление министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о том, что на учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник».

В польской публикации «Орешник» назван оружием, которое сложно перехватить, поскольку оно «потенциально способно преодолеть большинство существующих систем противоракетной обороны», а его размещение в Белоруссии говорит о том, что значимость Минска в военной стратегии Москвы растет.

«С точки зрения самой Белоруссии, участие в подобных учениях усиливает ее зависимость от России, но одновременно дает ей больший вес в военном уравнении», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Там же отмечается, что появление «Орешника» в Белоруссии является «фактором, меняющим стратегические расчеты в регионе, особенно в отношении стран НАТО в Центральной и Восточной Европе».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» станет ответом России на подготовку Европы к большой войне с РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Калининградской области сообщили о работе ПВО. Это может быть первая воздушная атака на самый западный регион России

    Бойцы СВО отреагировали на скорые переговоры Путина и Трампа

    Тренер клуба РПЛ рассказал о влиянии на игроков команды Нурмагомедова и Махачева

    Звезда популярного телешоу попала в больницу из-за несчастного случая

    Премьер Японии призвал граждан раскаяться

    Тейлор Свифт снялась в оголяющем грудь бюстгальтере для обложки альбома

    Тревел-блогер побывал в Голландии и обнаружил русские стихотворения на стенах зданий

    Изменившее «военное уравнение» оружие России назвали в Польше

    В российском регионе произошло три мощных землетрясения за утро

    Жители Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости