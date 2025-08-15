Путешествия
Качающийся на ветру самолет приземлился во время тайфуна, выпустил искры и попал на видео

Outono.net: Самолет UPS приземлился во время тайфуна и выпустил сноп искр
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Грузовой самолет авиакомпании UPS приземлился во время тайфуна, выпустил искры, задев двигателем взлетно-посадочную полосу (ВПП), и попал на видео. Об этом сообщает Outono.net.

Уточняется, что инцидент произошел в Тайване, где 13 августа прошел мощный тайфун Подул. На записи видно, как прибывший из Гонконга борт качается на ветру. Ему удается благополучно коснуться земли шасси, однако вскоре самолет теряет равновесие и задевает ВПП правым двигателем, из-под которого вырывается сноп искр.

Ранее в Британии из-за сильного ветра пассажирский самолет затрясло в воздухе на посадке. Всему виной стал шторм «Флорис».

