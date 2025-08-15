Мир
Лавров допустил снятие санкций США с России

Лавров: Есть вероятность снятия с России санкций США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность снятия с Москвы санкций США. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

«С кого-то снимут обязательно, это точно», — заявил министр.

Ранее Сергей Лавров раскрыл позицию России на предстоящих переговорах президента страны Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. «Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать», — сказал он.

Главы России и США встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в 22:00 по московскому времени. Ключевой темой переговоров станет конфликт на Украине.

