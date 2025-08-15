Бойцы спецоперации пошутили про русскую Аляску в день встречи Путина и Трампа

Бойцы специальной военной операции (СВО) из подразделения «Черные гусары» (15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада Александрийская ордена Суворова) пошутили про «русскую Аляску» в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Высказывание опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Запись в блоге бригады состоит из сделанного нейросетью портрета Трампа в кепке, напоминающей его предвыборный мерч с надписью «Сделаем Америку великой снова», где новая надпись посвящена возвращению Аляски России. Так военнослужащие отреагировали на скорые переговоры лидеров двух стран в этом американском штате, который до XIX века был российской территорией.

«Господин Трамп передает привет (...) Сделаем Аляску снова российской!» — подписали участники СВО изображение.

Ранее сообщалось, что прорыв Вооруженных сил России в Донецкой народной республике на участке Покровск — Константиновка — Краматорск ключевым образом повлияет на переговоры с США на Аляске.