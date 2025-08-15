Минобороны назвало провокацией обвинения в ударе по рынку в Сумах

Обвинения в ударе, который якобы нанесли российские войска по рынку в Сумах, являются провокацией Киева. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами РФ 15 августа т.г. удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве напомнили, что о проведении подобных провокаций министерство предупреждало 12 августа. В пресс-службе также подчеркнули, что российские войска не наносили никаких ударов по городу Сумы и другим населенным пунктам.

Ранее член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик также предупреждал, что Киев и Евросоюз могут прибегнуть к провокациям для срыва переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.