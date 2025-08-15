Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 15 августа 2025Россия

Минобороны назвало провокацией обвинения в ударе по рынку в Сумах

Минобороны России: Обвинения в ударе по рынку в Сумах — провокация Киева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Обвинения в ударе, который якобы нанесли российские войска по рынку в Сумах, являются провокацией Киева. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами РФ 15 августа т.г. удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве напомнили, что о проведении подобных провокаций министерство предупреждало 12 августа. В пресс-службе также подчеркнули, что российские войска не наносили никаких ударов по городу Сумы и другим населенным пунктам.

Ранее член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик также предупреждал, что Киев и Евросоюз могут прибегнуть к провокациям для срыва переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецборт Путина вошел в воздушное пространство США

    Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

    42-летняя Юлия Снигирь устроила фотосессию в прозрачном наряде

    Трамп рассказал о влиянии ЕС на его позицию по решению украинского кризиса

    В Германии назвали объем военной поддержки Украины

    Раскрыта судьба «кокакольных полей» в российском городе

    Уехавший из России комик назвал Москву одним из лучших городов

    Пассажирский борт лишился части крыла при столкновении с другим лайнером и попал на видео

    Инициатора переговоров Лукашенко и Трампа раскрыли

    В новой сделке принца Гарри и Меган Маркл с Netflix нашли подвох

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости