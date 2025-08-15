Силовые структуры
14:02, 15 августа 2025Силовые структуры

Москвич в маске украл у женщины дорогой велосипед

В Москве задержали мужчину в маске, укравшего велосипед за 180 тысяч рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве полицейские задержали 40-летнего местного жителя, укравшего велосипед у женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, потерпевшая пришла в полицию и рассказала, что оставила велосипед за 180 тысяч рублей на подземной парковке на Летной улице. Однако его похитили. По камерам видеонаблюдения выяснилось, что вор был в медицинской маске. Он успел продать велосипед и потратить деньги.

Москвич обвиняется по статье 158 («Кража») УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве полицейские задержали 30-летнего мужчину, похитившего 200 пачек масла на 36 тысяч рублей.

