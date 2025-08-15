Мужчина подхватил редчайшую болезнь после укуса собственной собаки

Пользователь Reddit с ником QuitEducational2751 рассказал о том, как едва не лишился жизни после укуса собственной собаки. По его словам, животное он взял из приюта.

«Это произошло еще в 2021 году. Пес забрался ко мне в кровать и прижался ко мне, а я случайно ударил его рукой, пока он спал. Тогда он и укусил меня. Спустя 36 часов я обратился в неотложку с опухшей красной рукой, покрытой пустулами, каждая — размером с небольшую монету. Через час после госпитализации мое артериальное давление составляло 53 на 30, меня экстренно прооперировали», — написал автор.

Выяснилось, что он заболел некротизирующим фасциитом — редким инфекционным заболеванием, сопровождающимся некрозом кожи и подкожной клетчатки. Врачи объяснили, что вызывающая его бактерия живет на коже человека, но если рана достаточно глубокая, то она способна проникнуть в организм. За прошедшие с тех пор четыре года мужчина перенес около 20 операций, но все еще не победил последствия болезни окончательно.

«Хирургам удалось спасти мою руку, хотя она была почти полностью инфицирована. Выписанные мне лекарства усугубили другие мои болячки и в итоге я какое-то время был прикован к инвалидной коляске, а затем больше года ходил на костылях. Сейчас я все еще ими пользуюсь», — рассказал QuitEducational2751.

Он добавил, что собака все еще живет с ним, хотя псу пришлось нелегко во время госпитализации хозяина. В итоге животное выпило всю воду в туалете и распотрошило мусорные пакеты в поисках еды, но затем автор нашел человека, который присматривал за ним некоторое время.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о проблемах, которые сопровождает ее по жизни. По ее словам, она родилась без рук и живет так уже 17 лет.