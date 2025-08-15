Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 15 августа 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о разрешении мужчинам до 22 лет покидать страну

На Украине захотели разрешить выезд за границу всем мужчинам до 22 лет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мужчины до 22 лет получат возможность покидать Украину. Об этой инициативе рассказали Forbes источники в офисе президента Украины.

Источник издания сообщил, что условия для выезда мужчин этой возрастной группы будут такими же, как и для лиц до 18 лет. Он добавил, что 21 августа решение об этом может быть уже подготовлено. По информации источника, учитывая надежду людей на переговорный процесс, можно предположить, что они будут оставаться на Украине. Таким образом власти пытаются увеличить количество студентов в украинских университетах на 25 процентов уже в следующем году.

Ранее президент страны Владимир Зеленский захотел разрешить молодым украинцам покидать Украину. По его словам, это поможет гражданам сохранить связи с семьями и получить иностранное образование.

До этого депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала про смертность, десятикратно превышающую рождаемость, на Украине. По словам парламентария, наблюдается серьезный отток молодежи, однако попытки ее удержать не решат проблему с демографией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

    Женщина нашла алмаз весом 2,3 карата во время путешествия

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости