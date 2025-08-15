На Украине рассказали о разрешении мужчинам до 22 лет покидать страну

На Украине захотели разрешить выезд за границу всем мужчинам до 22 лет

Мужчины до 22 лет получат возможность покидать Украину. Об этой инициативе рассказали Forbes источники в офисе президента Украины.

Источник издания сообщил, что условия для выезда мужчин этой возрастной группы будут такими же, как и для лиц до 18 лет. Он добавил, что 21 августа решение об этом может быть уже подготовлено. По информации источника, учитывая надежду людей на переговорный процесс, можно предположить, что они будут оставаться на Украине. Таким образом власти пытаются увеличить количество студентов в украинских университетах на 25 процентов уже в следующем году.

Ранее президент страны Владимир Зеленский захотел разрешить молодым украинцам покидать Украину. По его словам, это поможет гражданам сохранить связи с семьями и получить иностранное образование.

До этого депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала про смертность, десятикратно превышающую рождаемость, на Украине. По словам парламентария, наблюдается серьезный отток молодежи, однако попытки ее удержать не решат проблему с демографией.